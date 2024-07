La journée du mercato du 3/07: le Standard commence son recrutement, Thomas Meunier est pisté en France

Thomas Meunier serait sur les tablettes de deux clubs français, à savoir Monaco et Lyon, selon les informations de Foot Mercato. Les deux clubs s'intéressent au défenseur de Trabzonspor, qui disposerait d'une clause pour quitter le club turc dès cet été, six mois après son arrivée.

Selon Gianluca Di Marzio, Aster Vranckx pourrait rejoindre l'Italie et plus précisément la Fiorentina. Une première offre s'apprêterait même à arriver sur le bureau de Wolfsburg, qui n'est pas opposée au départ du Diable Rouge, qui va entrer dans sa dernière année de constrat. Un accord aurait déjà été trouvé entre le club italien et le joueur.

Le Français Képhren Thuram va signer à la Juventus, selon Sky Italia et Fabrizio Romano. Nice va le céder contre 25 millions d'euros, bonus compris. Son contrat devrait lui être valable jusqu'en 2029.

Sans réelle surprise, le club d'Al-Nassr va tenter sa chance avec Ederson. Le gardien de Manchester City serait ouvert à l'idée de rejoindre le club saoudien et aurait déjà reçu une première proposition concrète.

Selon Sky Germany, le Bayern Munich est proche d'enrôler Joao Palhinha. Le joueur portugais n'est plus très loin de la Bavière et le club négocie avec Fulham pour boucler l'opération le plus rapidement.

Les transferts en Belgique

Sans club depuis janvier 2022, Grejohn Kyei vient de signer au Standard. Le club liégeois a confirmé l'arrivée de l'attaquant de 28 ans, qui a paraphé un contrat de trois ans. Par le passé, il avait joué à Clermont, mais aussi au Servette FC, à Reims et à Lens.

Le Standard a officialisé le transfert de Marko Bulat ce mardi au travers d'un communiqué sur son site Internet. Bulat, milieu défensif, est prêté avec option d'achat par le Dinamo Zagreb. Bulat a été formé au HNK Sibenik et a évolué dans ce club de 2017 en 2021. Il a ensuite rejoint le Dinamo Zagreb en 2021 et y a disputé 87 rencontres, pour huit buts et sept passes décisives.

Selon 7sur7, deux joueurs de l'Union pourraient quitter le navire cet été. Mohamed Amoura, comme nous vous en parlions hier, pourrait signer à Wolfsburg. Mais Lazare Amani pourrait lui aussi rejoindre l'Allemagne, avec une piste menant à Francfort. Ensemble, ils pourraient permettre à l'Union d'empocher une trentaine de millions d'euros, une somme non-négligeable.