La magie de la Coupe: Lyon et Malick Fofana éliminés par une équipe de... 5e division

Au terme des 90 minutes règlementaires, les deux équipes étaient à égalité 2-2 et les Nord-Isérois se sont imposés 4-2 aux tirs au but.

L'Olympique Lyonnais a été éliminé en 16es de finale de la Coupe de France par le FC Bourgoin-Jallieu (National 3), son club partenaire depuis plus d'une décennie et où il délocalise ses matches de préparation estivale.

Pour ne pas connaître les mêmes problèmes que contre Feignies/Aulnoye (National 2) en 32es de finale, Pierre Sage avait aligné son gardien titulaire Lucas Perri et titularisé Malick Fofana.

Cela n'a pas empêché Bourgoin de dominer et d'ouvrir la marque par Mehdi Moujetzky (20e, 1-0). Les Berjalliens ont toutefois vu leur enthousiasme coupé par une reprise du droit en extension de Nemanja Matic (45e,1-1).

Après la pause, le FCBJ s'est révélé moins fort au pressing et en transition et il n'a pu empêcher Lyon de prendre les devants par Georges Mikautadze (ex-Seraing), directement remplacé par Alexandre Lacazette (64e, 1-2). La défense lyonnaise ne s'est pas montrée impitoyable et Moujetzky a profité d'une erreur de Warmed Omari pour égaliser (69e, 2-2). Alors que les deux équipes ont eu des situations chaudes dans le final notamment avec Fofana (75e), la qualification s'est jouée aux tirs au but sans prolongations.

Les Lyonnais l'ont débutée de manière catastrophique avec les ratés des tauliers Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. L'échec de Moujetzky n'aura pas été suffisant pour les remettre en selle. Immense désillusion pour les hommes de Pierre Sage contre une équipe qui joue quatre divisions plus bas.

La magie de la coupe.