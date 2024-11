La polémique enfle déjà en France: le procès de l'affaire Pogba commence... sans le joueur concerné

Le procès de six proches de l'ex-international français Paul Pogba, dont son frère aîné, s'est ouvert mardi à Paris, et se poursuivra bien malgré l'absence du footballeur

Les prévenus comparaissent pour leur implication dans ce que l'on a qualifié d'"affaire Pogba": du chantage, des pressions et même une séquestration sous la menace d'armes à feu dans le but de soutirer 13 millions d'euros au milieu de terrain, qui évoluait à l'époque des faits à Manchester United puis à la Juventus Turin.

"Le tribunal ne fait pas droit aux demandes de renvoi", a annoncé en début de soirée la présidente du tribunal, confirmant que le procès se déroulerait comme prévu, même en l'absence de Paul Pogba, partie civile. Un peu plus tôt les avocats de la défense avaient dénoncé l'absence du joueur. "La confrontation en audience publique permet à tous d'apprécier la crédibilité des uns et des autres. La présence de Paul Pogba est indispensable", avait déclaré Me Yves Leberquier, conseil d'un des prévenus.