Rien ne va: cet ancien joueur d'Anderlecht marque le but le plus drôle du weekend (vidéo)

Huddersfield affrontait Fulham, ce samedi, en Championship, soit la D2 anglaise. Une rencontre finalement dominée de A à Z par les visiteurs sur un score sans appel: 1-5.

Le premier but de la rencontre fait d'ailleurs le tour du monde. Il a été marqué par Aleksander Mitrovic, l'ancien attaquant d'Anderlecht. Au départ, c'est une passe en retrait compliquée qui provoque le but. Le gardien va alors contrôler de la poitrine et faire une mauvaise relance qui atterrit sur le genou du Serbe. Le ballon va alors dans le but.

Ne cherchez pas, c'est déjà le but le plus drôle de la reprise en Angleterre.