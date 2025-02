Le monde du football est en deuil: Porto annonce le décès de son président emblématique

"Une inspiration éternelle. Un héritage immortel. Adieu, Président des Présidents", a écrit le FC Porto, saluant la mémoire du dirigeant, qui aura passé 42 ans à la tête du club. L'an dernier, il avait passé le témoin à André Villas-Boas, qui l'avait largement battu lors des dernières élections à la présidence.

Sous la présidence de Pinto da Costa, le FC Porto a remporté 2 Coupes intercontinentales (1987, 2004), 2 Ligue des champions (1987, 2004), 2 victoires en Europa League (2003, 2011), 1 Supercoupe d'Europe (1987), 23 titres de champion du Portugal (entre 1985 et 2022), 16 Coupes du Portugal (entre 1984 et 2024), 22 Supercoupes du Portugal (entre 1983 et 2022) et 1 Coupe de la Ligue (2023).