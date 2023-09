Ligue 1: le PSG cale avant Newcastle, l'OM chute à Monaco

Le Paris SG a calé samedi contre Clermont (0-0) manquant d'efficacité devant le but à quatre jours du déplacement à Newcastle en Ligue des champions, tandis que Marseille a chuté contre Monaco (3-2), qui a pris provisoirement la tête de la Ligue 1.

L'OM, dirigé par son nouvel entraineur Gennaro Gattuso et menant deux fois au score, n'a pas réussi à tenir contre l'AS Monaco (3-2) qui a pris la tête de la L1, grâce à un doublé du jeune Maghnes Akliouche (8e, 52e) et un but de l'ancien Rémois Folarin Balogun. A l'issue d'un match un peu fou, les Marseillais n'ont pas relevé la tête, avec dix buts encaissés lors des trois derniers matches.