Ligue 1: Marseille rebondit, Rennes replonge

L'OM s'est offert dimanche sa deuxième victoire de la semaine et son premier succès en Ligue 1 depuis près de deux mois en s'imposant 2-0 contre Rennes, totalement inoffensif et qui replonge de son côté après deux résultats positifs.

Le redressement n'est pas encore très spectaculaire et l'OM reste 9e au classement, loin de là où il aurait voulu être après 14 journées. Mais l'équipe de Gennaro Gattuso attendait ce succès en championnat depuis le 8 octobre et la venue du Havre et elle saura s'en contenter.