Lionel Messi retrouve un ancien équipier comme entraîneur: Javier Mascherano signe à l'Inter Miami

Mascherano, 40 ans, s'occupait depuis 2022 des espoirs de l'Argentine, entraînant les U20 et, lors des Jeux Olympiques de Paris, les U23, avec qui il a été éliminé en quarts de finale. Il s'agira de sa première expérience comme entraîneur d'un club.

Comme joueur, Mascherano a évolué durant huit ans au FC Barcelone, où il a côtoyé Messi et d'autres joueurs de l'Inter Miami, les Espagnols Jordi Alba et Sergio Busquets et l'Uruguayen Luis Suarez. Premier de la Conférence Est au terme de la saison régulière, le club floridien a connu une élimination surprise au premier tour des playoffs, battu 2-3 par Atlanta, neuvième.