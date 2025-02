Malaise au PSG: le président du club est mis en examen dans une affaire d'abus de pouvoir

Le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi a été mis en examen le 5 février notamment pour complicité d'abus de pouvoir dans l'enquête portant sur une possible tentative d'Arnaud Lagardère en 2018 de faire changer en sa faveur un vote-clé du fonds qatari actionnaire de son groupe, a appris l'AFP de source proche du dossier jeudi.

Ce dossier comporte deux volets. Dans le premier, M. Lagardère est soupçonné d'avoir utilisé frauduleusement pendant plusieurs années, à hauteur de 125 millions d'euros, des fonds des sociétés Lagardère SAS et Lagardère Capital & Management (LCM) pour financer ses dépenses personnelles. Le second, qui concerne "NAK", porte sur l'année 2018, au moment où le groupe était en pleine lutte d'influence entre Vincent Bolloré, allié d'Amber Capital, et Bernard Arnault, PDG de LVMH, qui soutenait Arnaud Lagardère.

Sollicitée, une source judiciaire a confirmé cette mise en examen pour complicité d'achat de vote et d'atteinte à la liberté du vote, ainsi que pour complicité d'abus de pouvoirs. "Cette affaire n'a absolument et manifestement rien à voir avec Nasser Al-Khelaïfi, mais comme d'habitude, il va y être associé par un processus complètement dévoyé comme un nom retentissant (...) jusqu'à ce que cette affaire s'effondre en silence d'ici quelques années", a commenté une source proche de celui qui est membre du conseil d'administration de ce fonds souverain.

Le 24 avril 2018, Qatar Holding LLC, filiale du fonds souverain Qatar Investment Authority (QIA) et principal actionnaire, s'était positionné en faveur des résolutions d'Amber Capital. Arnaud Lagardère et son équipe rapprochée ont appelé leurs contacts, dont Nasser Al-Khelaïfi, patron qatari du PSG et administrateur du QIA.

Cinq jours après le premier vote, le fonds souverain change de position et se prononce en faveur des résolutions de la gouvernance de M. Lagardère. En septembre 2018, un diplomate britanno-marocain proche de Doha, Jamal Benomar est nommé au conseil de surveillance de Lagardère SCA et présenté comme "membre indépendant", soit une possible contrepartie d'après les magistrats instructeurs.

Le groupe Lagardère a été racheté après une âpre bataille fin novembre 2023 par le géant des médias et de l'édition Vivendi, contrôlé par la famille du milliardaire conservateur Vincent Bolloré. M. Al-Khelaïfi est visé par plusieurs plaintes et procédures.