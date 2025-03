Mené 2-0 à la 70e minute de jeu, le Barça s'offre une remontée folle face à l'Atlético

Vainqueur dans la douleur sur une frappe déviée de son prodige Lamine Yamal à la 92e minute (3-2) et un quatrième but de Ferran Torres à la 98e (4-2), le Barça (1er, 60 points) frappe un grand coup en repoussant l'Atlético (3e, 56 points) à quatre longueurs et reste idéalement placé dans la course au titre, à égalité de points avec le Real (2e, 60 points) mais un match en retard à disputer contre Osasuna.

Les Catalans, auteurs d'une réaction de champions, sont revenus de nulle part pour conserver leur destin entre leurs mains et prolonger la semaine noire de l'Atlético, qui n'a toujours pas digéré son élimination cruelle en huitième de finale de la Ligue des champions face à son rival madrilène aux tirs au but (1-0, 4-2 t.a.b).