"On ne m'a rien donné": Adrien Rabiot règle ses comptes avec le PSG après son transfert à l'OM

Ancien joueur du PSG et actuellement à l'OM, Adrien Rabiot s'est exprimé sur son ancien club. Et visiblement, il ne garde pas que de bons souvenirs.

Joueur de l'OM depuis septembre, Adrien Rabiot avait visiblement un message à faire passer au PSG. Dans un entretien accordé à l'émission Téléfoot, le milieu de terrain n'a pas mâché ses mots en évoquant son ancien club. Il s'est notamment exprimé sur les remarques en provenance de la capitale concernant son transfert chez l'ennemi juré.

"Je ne vais pas vous mentir, moi, quand j'étais au PSG, on ne m'a rien donné, on ne m'a pas fait de cadeaux, on n'a pas été plus que ça derrière moi. (...) Lors de ma dernière saison, quand j'étais mis au placard (suite à un litige à propos de mon contrat, NDLR), les supporters ne sont pas venus me défendre pour me sortir de là. Donc il faut arrêter l'hypocrisie", a-t-il déclaré.