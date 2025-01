"Oui, il aimerait bien": Elon Musk rêverait de s'offrir l'un des plus grands clubs d'Angleterre

Elon Musk aurait des vues sur le club de Liverpool. Selon son papa, le milliardaire serait bel et bien tenté par un rachat des Reds, bien que rien de concret ne soit encore à signaler dans ce dossier.

Et si Liverpool avait un nouveau propriétaire, et pas des moindres ? La holding FSG reste largement majoritaire dans l'actionnariat du club et rien n'indique qu'une vente soit prévue pour le moment. Mais pourtant, des rumeurs persistantes évoquaient un intérêt d'Elon Musk pour le club britannique. Il faut dire que le milliardaire, qui possède Tesla, Space X ou encore X, a des liens avec Liverpool. Sa grand-mère est née là-bas en 1923.

Le papa d'Elon Musk, Errol, était invité par Times Radio il y a quelques heures. L'occasion pour lui de s'épancher sur ces informations, qui évoquent un intérêt concret d'Elon Musk pour les Anglais. Visiblement, le fond de l'information est vrai. "Je ne peux pas faire de commentaires, sinon, ils vont augmenter leur prix", a plaisanté le papa du milliardaire.