Pas d'amendes mais un appel... avec leur femme: le code de conduite original de Kompany au Bayern Munich

Comme chaque équipe, le Bayern Munich impose un code de conduite à ses joueurs. Ce code est en général défini par un entraîneur, mais aussi par l'encadrement sportif du club en règle générale. Vincent Kompany a décidé d'adopter une nouvelle approche dans ce domaine, lors de son arrivée en Bavière l'été dernier. La presse allemande en dévoile les grandes lignes.

Un appel obligatoire... avec leur femme

Selon les médias allemands, Vincent Kompany n'est pas un grand fan des amendes. Il a donc abandonné ce concept pour adopter une approche qualifiée de "plus humaine". Ainsi, un joueur qui arrive en retard à l'entraînement va devoir rester plus longtemps au centre d'entraînement, se coltinant des séances au gymnase ou avec des analystes vidéo. Les joueurs en question, qui quittent en général le site vers 13h, doivent alors partir en même temps que leur entraîneur, qui y reste jusque 16 ou 17 heures, voire un peu plus. Il impose aussi aux joueurs un appel à leur femme, pour leur annoncer qu'il rentrera plus tard que prévu.