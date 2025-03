Qui est responsable de la mort de Maradona? Un énorme procès commence aujourd'hui

Le procès de sept professionnels de la santé va durer des mois dans le but de déterminer s'ils sont respponsables de la mort de la légende du football Diego Maradona.

Le procès devrait durer jusqu'à mi-juillet avec trois jours d'audience par semaine, avec près de 120 témoins entendus, entre famille, experts et médecins de Maradona au fil des ans.

Comment "Dieu" est-il mort ? Plus de quatre ans après le décès de leur idole Diego Maradona, les Argentins vont peut-être le savoir, avec le procès à partir de mardi de sept professionnels de santé pour négligences ayant potentiellement entraîné sa mort.

Les accusés sont le neurochirurgien Leopoldo Luque, le psychiatre Agustina Cosachov, le psychologue Carlos Diaz, la coordinatrice médicale Nancy Forlini, le coordinateur infirmier Mariano Perroni, le médecin clinicien Pedro Pablo Di Spagna et l'infirmier Ricardo Almiron. Ils encourent entre 8 et 25 ans de prison pour "homicide simple avec dol éventuel" et déclinent toute responsabilité dans la mort de la star, pour la plupart se retranchant derrière leur spécialité.

L'infirmière Dahiana Gisela Madrid a obtenu d'être jugée séparément du procès principal, et par un jury populaire. Depuis le début, elle dit n'avoir fait que suivre les directives des médecins.

Pour le parquet, le personnel médical avait été "protagoniste d'une hospitalisation à domicile sans précédent, totalement déficiente et imprudente", et aurait commis une "série d'improvisations, de fautes de gestion et de manquements".