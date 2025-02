Surprise en Premier League: Des Qataris aimeraient s'offrir un géant du football anglais

Ce n'est pas la première fois qu'une rumeur évoque un possible rachat de Tottenham. Après QSI (propriétaires actuels du PSG) et un milliardaire irano-américain, c'est désormais un groupe d'investisseurs qataris qui serait sur le coup, selon The Guardian.

L'achat se ferait en plusieurs fois, pour qu'à terme, les Qataris soient propriétaires du club à 86%. Ils laisseraient Daniel Lévy dans son rôle de président. Une mauvaise nouvelle pour les supporters des Spurs qui avaient hués ce dernier lors de la dernière défaite en FA Cup face à Aston-Villa. Le Guardian annonce que les possibles futurs propriétaires comptent proposer un contrat de 25 ans au président actuel.