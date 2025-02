Thibaut Courtois dit "avoir eu raison" concernant Tedesco: "Si c'est un Dikkenek? C'est le meilleur du monde, il peut se permettre"

Ses propos n’ont pas manqué de faire réagir dans le Vestiaire, mais pour Silvio Proto, ils sont légitimes : "C’est le meilleur gardien du monde, il peut se le permettre. Il a été touché dans son amour-propre. On ne connaît pas toutes les histoires entre eux deux. C’est facile pour le public de critiquer, de dire qu'il ne voulait pas revenir, mais on a besoin de mec comme ça".

Thibaut Courtois a récemment laissé entendre qu'il souhaitait rejouer pour les Diables rouges. L'actuel gardien du Real Madrid a même profité de l'occasion pour critiquer son ancien sélectionneur Domenico Tedesco : "Je me suis heurté à l’ancien sélectionneur national. En fin de compte, j’avais raison."

Marc Delire, lui, estime que Courtois a un rôle essentiel à jouer au sein de l’équipe nationale : "En fin de compte, il avait vraiment raison...", clame-t-il. Si Courtois revient, la hiérarchie des gardiens sera-t-elle remise en question ? Matz Sels, qui évolue actuellement à Nottingham Forest et réalise de bonnes performances, a réagi à cette possibilité : "S’il revient, tout recommence à zéro pour moi."

Silvio Proto relativise toutefois cette inquiétude en mettant en avant l'expérience et le palmarès de Courtois : "Sels, je l’adore, il fait une très bonne saison. Mais quel est son palmarès ? On vous parle d’un gardien qui a fait gagner la Champions League au Real Madrid. Klopp, il en rêve encore tous les matins".

Le retour de Thibaut Courtois chez les Diables rouges semble donc de plus en plus probable. Reste à voir comment cela se passera dans le vestiaire des Diables Rouges... et si Rudi Garcia lui accordera sa confiance.