Bancs incurvés, mur vidéo, murets en or: Thibaut Courtois met le décor de son mariage aux enchères

Thibaut Courtois est marié depuis 18 mois. La cérémonie a eu lieu en juin 2023, lui qui a accepté d'épouser Mishel Gerzig, avec qui il file désormais le parfait amour. Comme toujours, qui dit mariage, dit décor. Sauf que le Diable Rouge n'a pas lésiné sur les moyens, en se créant notamment un lieu presque sur mesure pour une afterparty avec ses amis. Martin Garrix, par exemple, était présent sur place pour mixer devant les invités.

18 mois plus tard, le Belge a décidé de se séparer de ces objets. Une vente aux enchères est ainsi organisée depuis quelques heures. On y retrouve notamment 4 bancs incurvés avec des pièces en or, des petits murets dorés, un mur vidéo décoratif, différents dessins... Le tout est mis à prix et sera offert au plus offrant par un prestataire commercial qui stocke les pièces chez lui.