Un monstre qui vaut 240.000 euros: cette star de Manchester City s'offre un bolide somptueux

Les supporters de Manchester City, présents à l'entrée du centre d'entraînement du club anglais, ont eu le plaisir de découvrir le nouveau petit plaisir que s'est offert Erling Haaland. L'international norvégien, qui a prolongé jusqu'en 2034 avec les Skyblues il y a quelques jours, est en effet arrivé au volant d'une Porsche 911 GT3 orange.

Cette voiture, qui a été pensée d'abord pour concourir sur circuit, est un petit bijou de technologie et de puissance. Mais elle a surtout un prix. Erling Haaland aurait ainsi déboursé un peu plus de 240.000 euros pour s'offrir ce bolide, qui va lui donner, c'est certain, des sensations uniques.