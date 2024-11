Un véritable showman: la magnifique bicyclette de Cristiano Ronaldo en Ligue des Nations

Le Portugal s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des nations en corrigeant la Pologne (5-1) avec un doublé de Cristiano Ronaldo, qui a signé son 135e but international d'un superbe retourné, vendredi à Porto.

Vendredi soir au stade du Dragon, la Seleçao a cruellement manqué d'inspiration offensive et de maîtrise défensive pendant toute la première période, mais l'équipe de Roberto Martinez est revenue des vestiaires avec Vitinha à la place de Joao Neves, et une dynamique autrement plus percutante.

Le Portugal a pris l'avantage grâce à Rafael Leao, qui a conclu de la tête une attaque rapide qu'il lui-même lancée avec l'aide de Nuno Mendes, auteur d'une belle passe décisive (59e, 1-0).