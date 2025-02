Une jolie passe décisive et une épaule de fer: Jérémy Doku revit avec Manchester City

En Angleterre, Manchester City s'est imposé 0-1 à Tottenham lors de la 27e journée de Premier League.

Les Citizens, avec De Bruyne sur le banc mais Doku titulaire, l'ont emporté grâce à l'unique but d'Erling Haaland, parfaitement servi par notre jeune Diable Rouge. Déjà brillant lors de la défaite face à Liverpool le week-end dernier (15 dribbles réussis), le Belge a, cette fois, soigné les statistiques. En provocation sur le côté gauche du rectangle, Doku a trouvé l'ouverture dans le rectangle des Spurs pour servir le cyborg qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets.

Sur les réseaux sociaux, une autre phase de l'ancien anderlechtois fait réagir: son coup d'épaule à Porro. Alors que les deux joueurs se disputaient un ballon en profondeur, le Diable Rouge a envoyé son adversaire au sol d'un coup d'épaule digne de Romelu Lukaku. Le pauvre défenseur des Spurs ne gardera décidément pas un bon souvenir de ses duels avec des Belges. Il y a quelques semaines déjà, c'était Leandro Trossard qui l'avait ridiculisé d'une feinte dévastatrice.

Look what Doku did to pedro porro man



