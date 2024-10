Une légende du football raccroche les crampons: Andres Iniesta prend officiellement sa retraite

Il est considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire du football. Andres Iniesta, 40 ans, vient d'annoncer la fin de sa carrière sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo énigmatique, il confirme la nouvelle et donne rendez-vous aux fans demain, avec une annonce qui pourrait concerner son futur dans le monde du football, en règle générale. "Don Andres", comme on l'appelle en Espagne, venait de mettre fin à son aventure aux Emirats.

L'Espagnol a marqué l'histoire du football, principalement entre 2002 et 2018, lorsqu'il portait les couleurs du FC Barcelone. Il était notamment l'un des grands artisans du succès de Pep Guardiola et de Lionel Messi avec le club catalan. Il aura porté la vareuse du Barça à 674 reprises, avant de s'offrir deux aventures exotiques, l'une à Vissel Kobe au Japon et l'autre à l'Emirates Club. Il aura aussi représenté son pays à 130 reprises.