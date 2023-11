Francfort domine Rosengard, Brann arrache la victoire à Saint Polten en ouverture

L'Eintracht Francfort s'est imposé par le plus petit écart à Rosengard (1-2) dans le cadre de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des champions féminine de football mardi soir en Suède. Un résultat qui place provisoirement les Allemandes en tête du groupe A en attendant le résultat de Barcelone - Benfica (21h00).

Francfort a largement dominé cette rencontre en s'offrant plus de vingt tirs et en autorisant son adversaire à ne frapper que trois fois en direction des cages. Le premier but de la rencontre est tombé en première mi-temps grâce à une réalisation signée Tanja Pawollek (25e, 0-1).

A quelques minutes du coup de sifflet final, Barbara Dunst a définitivement lancé son équipe vers la victoire (84e, 0-2). Un but tardif d'Olivia Schough pour Rosengard n'aura rien changé au résultat final (90e+4, 1-2).