Gareth Southgate quitte son poste de sélectionneur de l'Angleterre, a communiqué la fédération anglaise (FA) de football mardi. Southgate était le sélectionneur des 'Three Lions' depuis 2016.

"En tant qu'Anglais, cela a été un honneur de jouer et d'entraîner l'Angleterre. Cela signifiait énormément pour moi et j'ai tout donné. Mais le temps est venu pour du changement, un nouveau chapitre", a confié Southgate dans un communiqué de la FA.

International anglais à 54 reprises, Southgate, alors entraîneur des U21, avait repris les rênes des 'Three Lions' en novembre 2016, succédant à Sam Allardyce, impliqué dans un scandale de corruption. Lors de son mandat, il a mené l'Angleterre à une 4e place au Mondial 2018, battu par la Belgique dans le match pour la 3e place, aux finales de l'Euro 2020 et 2024, toutes les deux perdues, et un quart de finale au Mondial 2022.