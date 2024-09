Genk a recadré Dender

Tolu Arokodare (31e), Christopher Bonsu Baah (52e), Patrik Hrosovsky (76e) et Hyeon-Gyu Oh (83e) ont inscrit les buts de Genk, vainqueur 4-0 de Dender. Après 8 journées, le Racing est leader avec 19 points, 6 d'avance sur l'Antwerp (2e), La Gantoise (3e), le Club Bruges (4e), Charleroi (5e) et Anderlecht (6e). Dender se retrouve 10e (11 points).

Après un tifo de la tribune Sud pour célébrer le 300e match de Bryan Heynen, les Genkois ont tenté de compléter la fête de leur capitaine. Mais Julien Devriendt n'a pas éprouvé de problème sur un coup franc de Karetsas (9e) et sur un tir de Zakaria El Ouahdi (14e) avant de contrer Bonsu Baah (23e). Par contre, sur un cafouillage dans la surface, le ballon est parvenu à Arokodare, auteur de son 6e but (22e, 1-0). Les 16.858 spectateurs ont continué à comptabiliser les tentatives au but des Limbourgeois face à des 'Cadavres', qui n'ont pas tiré une seule fois au but.

Au Racing, Thorsten Fink a titularisé Carlos Cuesta alors que Matte Smets, victime de problèmes intestinaux, est resté sur le banc pour la première fois. Devant, Konstantinos Karetsas et Bonsu Baah ont pris la place d'Hrosovsky et Yira Sor.

Après la pause, le Racing a poursuivi son chemin vers la victoire et s'est rassuré grâce à Bonsu Baah trouvé au second poteau par Karetsas, 16 ans, auteur de son premier assist de la saison (52e, 2-0). Pour profiter du relatif relâchement de Genk, Vincent Euvrard a sorti Jordy Soladio, Roman Kvet et Malcolm Viltard pour Mohamed Berte, Desmond Acquak et Ragnar Oratmangoen, qui effectuait ses débuts avec Dender (59e). Quelques velléités mises à part, cela n'a rien changé. Par contre dans l'autre camp, montés au jeu simultanément (74e), Hrosovsky (76e, 3-0) et Oh (83e, 4-0) ont gonflé le score.