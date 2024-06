Heleen Jaques prend la tête de La Gantoise

"Je me réjouis de pouvoir contribuer au projet. Je me sens également très à l'aise de pouvoir travailler à nouveau avec les personnes avec lesquelles j'ai pu terminer ma carrière de joueuse en beauté."

"La Gantoise est un club réputé pour sa formation de jeunes joueuses et de jeunes entraîneurs. Je suis reconnaissante au club de me donner l'opportunité de travailler avec ce groupe talentueux", a déclaré Jaques sur le site du club.

Jaques a mis un terme à sa carrière de joueuse lors de la saison 2020-2021 à Gand. Auparavant, elle a fait les beaux jours de Saint-Trond, du Club Bruges et d'Anderlecht, a joué en Allemagne (Herforder et Turbine Potsdam) et en Italie (Fiorentina et Sassuolo). Elle a accumulé 97 sélections avec les Red Flames.

En tant qu'entraîneur principal, elle a fait ses débuts en Lotto Super League la saison dernière avec le Club YLA. Fin mars, il a été décidé d'un commun accord de mettre fin à la collaboration. Les années précédentes, elle travaillait en tant qu'entraîneur avec les équipes de jeunes des Red Flames.

La saison dernière, Gand a terminé à la cinquième place de la Lotto Super League.