Hiroki Ito signe au Bayern Munich de Vincent Kompany jusqu'en 2028

Vincent Kompany et le Bayern Munich tiennent leur première recrue de l'été. Les Bavarois viennent de conclure le transfert du défenseur Hiroki Ito. L'international japonais (19 caps, 1 but) de 25 ans s'est engagé jusqu'en 2028, a annoncé le club sur son site, ce jeudi.

"C'est un grand honneur pour moi de pouvoir jouer dans l'un des plus grands clubs du monde. Même au Japon, le nom du FC Bayern est très respecté. J'ai toujours tout donné au VfB Stuttgart et je suis reconnaissant envers le club. Maintenant, je me réjouis du défi qui m'attend à Munich et je veux apporter ma contribution pour que le FC Bayern remporte de nombreux titres. Il était temps pour moi de faire un nouveau pas, et pour moi, le FC Bayern est le club parfait pour cela", a déclaré le joueur sur le site du club.

Pour arracher le joueur à Stuttgart, le Bayern Munich n'a pas hésité à lever la clause libératoire, fixée à 30 millions d'euros, selon les médias spécialisés. Capable de jouer dans l'axe ou sur le couloir gauche, Ito viendra apporter du gabarit à la défense bavaroise avec son 1m98.