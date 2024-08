James Rodriguez signe son retour en Espagne et s'engage avec le Rayo Vallecano

Le Colombien de 33 ans a tenté sa chance en Europe dès 2010, rejoignant d'abord Porto, puis Monaco en 2013. Après s'être distingué comme meilleur buteur de la Coupe du Monde 2014 au Brésil (6 buts), où il a conduit son pays jusqu'en quarts de finale, il a fait le grand saut vers le Real Madrid où il a remporté deux Ligues des Champions et deux championnats d'Espagne.

Par la suite, Rodriguez a également porté les couleurs du Bayern Munich et Everton. L'année dernière, il était retourné en Amérique du Sud pour jouer avec Sao Paulo. Lors de la Copa America de l'été dernier, il a de nouveau brillé, inscrivant un but et délivrant six passes décisives, ce qui lui vaut aujourd'hui ce transfert en Liga.