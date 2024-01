Kevin De Bruyne élu Meilleur Belge à l'étranger de l'année pour la quatrième fois

De Bruyne, 32 ans, a signé un incroyable triplé la saison dernière avec Manchester City. En plus du doublé Coupe d'Angleterre et Premier League, les Cityzens ont remporté la première Ligue des Champions de leur histoire. KDB, meilleur passeur de la Ligue des Champions, est ainsi entré dans le cercle fermé des joueurs belges vainqueurs de la C1.

Kevin De Bruyne a été élu avec 492 points devant Jérémy Doku, passé de Rennes à Manchester City l'été dernier (412 points) et Loïs Openda, qui a quitté Lens pour le RB Leipzig en été (310 points). Thibaut Courtois (Real Madrid, 240 points) et Romelu Lukaku (Inter Milan et AS Rome, 218 points) complètent le top 5.

De Bruyne est le seul joueur à avoir remporté quatre fois ce prix, remis pour la première fois en 2000. Il avait déjà été lauréat en 2015, 2016 et 2022 et partageait jusqu'ici le record de trois trophées avec Eden Hazard (2017, 2018 et 2109).