Kieran Trippier annonce prendre sa retraite de l'équipe nationale d'Angleterre

Le défenseur anglais Kieran Trippier a annoncé, jeudi sur le réseau social Instagram, prendre sa retraite de l'équipe nationale d'Angleterre. Le footballeur, âgé de 33 ans, qui évolue au poste de défenseur à Newcastle, a fait 54 apparitions et disputé quatre finales avec les Three Lions.

Durant l'Euro 2024, Trippier est apparu comme défenseur gauche au coup d'envoi de tous les matchs, sauf lors de la finale.

Le défenseur a remercié, dans sa publication sur Instagram, l'ex-sélectionneur Gareth Southgate et ses coéquipiers. "Je souhaite à Lee (Carsley), au staff et à l'équipe tout le meilleur pour l'avenir", a-t-il ensuite déclaré, avant de remercier tous les supporters anglais pour leur soutien et pour l'avoir encouragé à continuer dans les moments difficiles.

Le sélectionneur intérimaire de l'Angleterre, Lee Carsley, annoncera jeudi sa sélection pour les premiers matchs de la Ligue des Nations: en Irlande le 7 septembre et un match à domicile contre la Finlande trois jours plus tard.