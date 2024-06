Koeman doute de la blessure de Lewandowski, le sélectionneur polonais est surpris

"Je l'ai entendu, mais je ne sais pas si tout cela est vrai. J'ai toujours des doutes. Nous verrons dimanche", a déclaré le coach néerlandais. Lewandowski, 35 ans, s'est occasionné une blessure au biceps fémoral de la jambe droite lors du match de préparation contre la Turquie, lundi. Selon la fédération polonaise, le match contre les Pays-Bas arrivera certainement trop tôt pour l'attaquant du FC Barcelone.

"Nous sommes également privés d'un certain nombre de joueurs: Frenkie de Jong, Teun Koopmeiners, Marten de Roon, Mats Wieffer, Quilindschy Hartman et Quinten Timber" a rappelé le coach néerlandais. "Mais il est évident que Lewandowski est un joueur très important pour la Pologne. Il a joué 150 matches et marqué pas mal de buts."