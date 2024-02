Kurt Hamrin, vice-champion du monde en 1958 avec la Suède, est décédé

En finale du Mondial, la Suède avait été battue 5-2 par le Brésil de Pelé. Hamrin avait inscrit 4 buts durant le tournoi.

Hamrin, qui a débuté sa carrière à l'AIK, a joué dans des clubs suédois et italiens. En Serie A, il a fait les beaux jours de la Juventus, Padoue, la Fiorentina, l'AC Milan et Naples. Au total, il a inscrit 190 buts, ce qui fait de lui le neuvième meilleur buteur de l'histoire du championnat italien, qu'il a remporté en 1968 avec Milan. Il a aussi gagné la Coupe des vainqueurs de coupes 1968 et la Coupe des Champions 1969 avec les 'Rossoneri'. En 1961, il avait déjà gagné la Coupe des Coupes avec la Fiorentina.