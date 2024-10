La Belgique qualifiée pour le 2e tour des qualifications grâce à son succès face au Kosovo

Mercredi, la Belgique s'était imposée face au Kazakhstan (3-1). Samedi, René Mitongo Muteba a remis le couvert après son doublé face aux Kazakhs. L'attaquant du Standard a inscrit le premier but à la 8e minute, mais il a fallu attendre les dernières minutes de la rencontre pour que le marquoir évolue à nouveau. August De Wannemacker, qui évolue à Genk, a alors doublé l'écart (90e) avant que Lirjon Abdullahu n'ouvre le compteur du Kosovo, trop tard (90e+5).

Avant même son troisième et dernier match contre l'Ukraine, mardi à Genk, la Belgique est donc qualifiée pour la deuxième phase. Elle partage avec les Ukrainiens la tête du groupe 4 avec 6 points et ne pourra plus être rattrapée par le Kosovo ou le Kazakhstan, qui n'ont pas le moindre point.