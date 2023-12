La Corée du Sud avec le 'Gantois' Hong Hyun-seok

Les "Guerriers Taeguk", en quête d'un troisième titre après ceux de 1956 et 1960, seront également emmenés par leurs deux attaquants vedettes, Hwang Hee-chan, qui vient d'inscrire mercredi contre Brentford son dixième but cette saison en Premier league, et Son Heung-min, de Tottenham, qui en sera le capitaine.

"Cela fait 64 ans (sans titre en Coupe d'Asie), 64 ans, c'est une longue période pour la Corée du Sud. Il est temps d'en finir", a souligné Jürgen Klinsmann. "J'ai un bon pressentiment, parce qu'ils (les joueurs) réussissent tous bien avec leur club. Ils sont en forme physiquement, ambitieux et très motivés. C'est une bonne base pour réussir un bon tournoi", a poursuivi le champion du monde 1990, âgé de 59 ans.