La Côte d'Ivoire bat la RD Congo 1-0 et rejoint le Nigeria en finale

La Côte d'Ivoire, pays-hôte du tournoi, a rejoint le Nigeria en finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Les Elephants ont battu la République démocratique du Congo 1-0 grâce à un but de Sébastien Haller à la 65e minute. L'attaquant de Dortmund a trompé le gardien congolais Lionel Mpasi-Nzau d'une reprise improbable, plantant son premier but du tournoi.

La Côte d'Ivoire, qui avait atteint les huitièmes de finale lors de la dernière édition de la CAN en 2021, a été sacrée championne d'Afrique à deux reprises, en 1992 et 2015, et a été battue deux fois en finale (2006 et 2012). La RD Congo compte aussi deux CAN à son palmarès, conquises en 1968 et 1974.

Quatrième pays d'Afrique le plus titré derrière l'Egypte (7), le Cameroun (5) et le Ghana (4), le Nigeria a remporté la CAN à trois reprises, en 1980, 1994 et 2013). Les Super Eagles se sont inclinés quatre fois en finale (1984, 1988, 1990, 2000).