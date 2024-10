La date limite pour les candidats aux droits TV du football belge repoussée au 31 octobre

La Pro League a reporté au 31 octobre l'appel d'offres pour les droits de retransmission du football professionnel belge entre 2025 et 2030. Normalement, cette date avait été fixée à ce mercredi, mais "à la demande de certains acteurs du marché", deux semaines ont ajoutées. La Pro League l'a annoncé elle-même.

Actuellement, les droits sont détenus exclusivement par DAZN, précédemment connu sous le nom d'Eleven, qui a payé 103 millions d'euros pour le contrat en 2020. DAZN a ensuite à son tour vendu les droits à des chaînes de télévision classiques.

Cette fois-ci, la Pro League modifie certaines spécificités du contrat. Ainsi, les licences radio, jusqu'à présent libres de droit, peuvent également faire l'objet d'un appel d'offres, et il existe des lots exclusifs et non exclusifs. Il se pourrait donc que l'ensemble des matchs professionnels ne revienne pas à un seul détenteur de droits, mais qu'il soit réparti entre plusieurs. En Challenger Pro League, la deuxième division, peu regardée ces dernières années, tous les matchs se joueront le vendredi avec un multilive qui basculera entre les différentes parties. Le football féminin est également concerné, avec la diffusion gratuite d'au moins un match par mois.