La désignation d'un expert pour un inventaire au stade d'Ostende analysée en référé

Le KV Ostende avait été déclaré en faillite début juin par la division brugeoise du tribunal du travail de Gand en raison de problèmes financiers persistants. Ce dépôt de bilan a également eu des conséquences sur la nouvelle tribune érigée sous l'administration de Marc Coucke. Les autorités locales avaient finalement décidé le 17 juin de mettre fin au bail, devenant du même coup propriétaire du stade.

La société Oostende Stadion, aux mains de Marc Coucke, conteste cependant la rupture du bail. Le tribunal analysera cette question plus tard. Pour l'heure, l'avocat de l'entreprise demande au juge des référés qu'un expert puisse procéder à un état des lieux et du mobilier (notamment les installations lumineuses et sonores). Selon lui, le curateur ne peut plus pénétrer dans le stade car il n'en a plus l'usufruit.