La France dans le dernier carré après sa victoire contre l'Argentine

Les Français affronteront l'Égypte, vainqueur du Paraguay aux tirs aux buts, après que les deux équipes se soient neutralisées pendant 120 minutes sur le score de 1-1. Les buts ont été inscrits par Diego Gomez (71e) pour le Paraguay et par Ibrahim Adel (88e) pour l'Égypte.

Jean-Philippe Mateta a ouvert la marque en début de rencontre pour les Français (5e). Michael Olise a ensuite ajouté un deuxième but au compteur des 'Bleus' (84e) avant que l'assistance vidéo n'annule la réalisation. Les Français se sont néanmoins qualifiés pour le dernier carré après plus de dix minutes d'arrêt de jeu, poursuivant le rêve olympique des hommes emmenés par Thierry Henry.

Plus tôt dans la journée, le Maroc a largement gagné sa rencontre face aux États-Unis 4-0 pour également valider son ticket pour le dernier carré, avec des réalisations de Soufiane Rahmi (29e, pen.), Ilias Akhomach (63e), Achraf Hakimi (70e) et El Mehdi Maouhoub (90+1e, pen.). Les Marocains affronteront l'Espagne, qui a battu le Japon 3-0 avec des buts de Fermin Lopez (11e, 73e) et Abel Ruiz (86e).

Les Espagnols avaient glané une médaille d'argent à Tokyo, s'inclinant face au Brésil, les tenants du titre olympique, absents du tournoi à Paris.