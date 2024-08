La Gantoise domine le Partizan d'un but et prend une légère option sur la qualification

Omri Gandelman a marqué le seul but du match après 16 minutes de jeu. De la tête, l'Israélien a dévié au second poteau un centre de Sven Kums dans les buts serbes et a ouvert le score. Gand a ensuite laissé la possession du ballon à son adversaire en contrôlant le rythme de la rencontre, jouée sur un terrain difficile et sans supporters, le club serbe s'étant vu imposer de jouer à huis clos par les instances du football européen (UEFA).

En seconde période, le Partizan, pour qui jouait le joueur formé à Anderlecht et passé par Mouscron Nathan de Medina, s'est procuré quelques occasions, notamment en fin de partie. Les Serbes auraient pu égaliser si Mladen Lazarević, seul face à Davy Roef, n'avait pas tiré au-dessus (75e). Les Buffalos ont surtout défendu ensuite et Roef a encore dû s'employer pour écarter une tentative de Dorde Jovanovic (90e). Gand a finalement conservé son avantage et prend une légère option pour la qualification en phase finale.