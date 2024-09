La Gantoise et Antwerp se quittent dos-à-dos

La Gantoise et l'Antwerp n'ont pas pu se départager (1-1) dans leur duel comptant pour la 6e journée de Jupiler Pro League dimanche. Les Anversois (11es) et les Gantois (12es) restent installés en milieu de tableau avec 7 points chacun.

Le 'Great Old' est le mieux rentré de la rencontre et s'est procuré la première occasion mais Jacob Ondrejka n'a pas cadré son tir sur un centre de Jelle Bataille (8e). Les Buffalos sont alors sortis de leur boite et ont ouvert le score quelques minutes plus tard. Le capitaine gantois Sven Kums a eu tout le loisir d'armer une frappe puissante qui a fini dans la lucarne de Senne Lammens (16e, 1-0).

Groggy, l'Antwerp a mis du temps à réagir jusqu'à l'égalisation de Tjaronn Chery qu a trompé Davy Roef d'une frappe placée à l'entrée du grand rectangle (30e, 1-1). Gyrano Kerk a ensuite cru mettre son équipe aux commandes d'un tir de l'extérieur du pied mais le but a été annulé après une intervention du VAR pour un hors-jeu de l'attaquant néerlandais (42e).