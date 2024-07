La NAC interrompt les négociations avec La Gantoise concernant le transfert d'Aimé Omgba

"En raison de la tournure inattendue et décevante des événements dans les dernières étapes d'un éventuel transfert, tant pour Omgba que pour le NAC, et en partie en raison du contrat en cours du joueur, le club récupère Omgba avec effet immédiat", rapporte le NAC.

Omgba a inscrit sept buts en 25 matches de championnat la saison dernière pour le NAC, promu en Eredivisie via des playoffs. "Aimé est toujours un joueur sous contrat avec le NAC Breda", a déclaré Peter Maas, le directeur technique du NAC, sur le site Internet du club. "Après un processus de plusieurs semaines, un temps précieux, tant pour Aimé que pour le club, a été perdu dans la préparation d'une saison qui s'annonce difficile. Avec la conclusion de l'accord en vue, tout devait bien se terminer pour les parties concernées, mais ce retournement de situation inattendu - après un accord sur les conditions - a jeté un pavé dans la mare. Nous avons ensuite défendu notre club. C'est là que réside notre responsabilité et nous voulons réaliser une année formidable et fructueuse. Cette clarté nous y aide et nous permet de nous concentrer rapidement sur l'équipe, sans distractions".

Le NAC souhaite voir Omgba de retour sur les terrains d'entrainement lundi.