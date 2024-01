La République démocratique du Congo et la Guinée qualifiés pour les quarts de finale

La République démocratique du Congo et la Guinée ont composté leur ticket pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football après leur victoire respective contre l'Égypte et la Guinée Équatoriale (0-1) dimanche en huitièmes de finale en Côte d'Ivoire

Dans l'affiche de la journée, Meschack Elia a donné l'avantage aux Congolais en fin de première période (37e, 0-1) mais l'Égypte a hérité d'un penalty dans les arrêts de jeu pour une faute de Dylan Batubinsika (ex-Antwerp) sur Ahmed Hegazy. En l'absence de Mohamed Salah, blessé, Mostafa Mohamed a rétabli l'égalité (45e+1, 1-1).

Les deux équipes sont restées muettes en seconde période et ont filé en prolongations. Malgré l'exclusion de Mohamed Hamdi (97e), les Léopards n'ont pas réussi à prendre le dessus durant les 30 minutes supplémentaires et la qualification s'est jouée aux tirs au but. Dans une longue séance, le gardien égyptien Abu Mohamed Gabaski a manqué la neuvième tentative des Pharaons avant que son homologue congolais Lionel Mpasi ne qualifie son pays pour les quarts de finale (8-7).