La sélection pour l'Italie et la France connue vendredi, De Bruyne et Lukaku pas attendus

Domenico Tedesco dévoilera vendredi au Centre national de football à Tubize sa sélection pour les matches des Diables Rouges en Ligue des Nations en Italie et contre la France. Une liste dont Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku devraient être les grands absents.

Un mois après leurs retrouvailles après l'Euro, les Diables Rouges se rassembleront de nouveau à partir de lundi pour les deux prochains matches de Ligue des Nations. Vendredi, Tedesco dévoilera les noms des joueurs repris pour affronter l'Italie, le 10 octobre à Rome, et la France, le 14 octobre au stade Roi Baudouin. Une liste dont Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku ne devraient pas faire partie, comme l'ont révélé les journaux Het Laatste Nieuws et Het Nieuwsblad mardi.

Lukaku, 31 ans, avait déjà manqué le dernier rassemblement parce qu'il était en train de finaliser son transfert de Chelsea à Naples. De Bruyne, qui avait exprimé sa frustration après la défaite en France, s'est blessé il y a deux semaines en Ligue des Champions avec Manchester City. Selon les deux quotidiens, les deux joueurs ont néanmoins eu des entretiens constructifs avec Tedesco au cours des dernières semaines.