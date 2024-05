La suppression de la VAR bientôt soumise au vote des clubs

"L'introduction de la VAR en 2019/20 était une décision prise de bonne foi", a écrit le club, mais "celle-ci a donné lieu à de nombreuses conséquences négatives involontaires qui nuisent à la relation entre les fans et le football, et sapent la valeur de la marque Premier League".

"Notre position est que le prix que nous payons pour une petite augmentation de la précision est en contradiction avec l'esprit de notre jeu, et par conséquent nous devrions le supprimer à partir de la saison 2024/25", a-t-il développé.

L'impact de la VAR sur les célébrations de but, le temps mis pour visionner les images et le manque de communication dans le stade ont provoqué des réticences fortes parmi les supporters, et même chez certains entraîneurs.

La Premier League, organisatrice du championnat, "soutient pleinement l'usage de la VAR et s'engage, aux côtés de PGMOL (l'association des arbitres, ndlr), à apporter des améliorations continues au système dans l'intérêt du jeu et des supporters", a-t-elle réagi par le biais d'un porte-parole.