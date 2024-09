L'affaire du vol dans l'appartement du footballeur Radja Nainggolan sera jugée en octobre

Un dossier a été ouvert mardi devant le tribunal correctionnel d'Anvers pour le vol de montres Rolex et d'argent liquide dans l'appartement de l'ancien joueur des Diables Rouges et de l'Antwerp Radja Nainggolan. Deux suspects sont impliqués dans l'affaire, qui sera jugée le 28 octobre prochain.

Le footballeur possède un appartement dans le quartier de l'Eilandje à Anvers. Un membre de sa famille y avait organisé une fête en février 2023, alors que le joueur se trouvait en Italie. Quelques jours plus tard, il était apparu que des montres Rolex, un collier et de l'argent liquide avaient disparu.

Le vol avait été filmé par des caméras de surveillance, qui ont montré que certains invités avaient saisi l'occasion pour s'emparer des articles de luxe et de l'argent. Deux suspects, âgés au moment des faits de 17 et 20 ans, ont été interpellés. Le mineur a été placé dans une institution fermée, tandis que le suspect plus âgé a été arrêté.