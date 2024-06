L'Allemagne de Julian Nagelsmann "bien préparée par sa phase de poules"

Pour Julian Nagelsmann, l'Allemagne a été "bien préparée par sa phase de poules" à l'Euro 2024, avant d'affronter le Danemark en huitièmes de finale samedi à Dortmund. Le pays hôte a eu à gérer "trois situations différentes" et bénéficiera de cette expérience selon son sélectionneur.

"La phase de poules a été très intéressante pour nous, car on a commencé par un match assez facile, plus facile qu'on ne l'attendait", a expliqué Julian Nagelsmann en conférence de presse à propos du match d'ouverture remporté 5-1 face à l'Écosse.

"Après, on a eu un match plus compliqué contre la Hongrie (victoire 2-0, ndlr) qui nous a mis en difficultés sur le plan physique. Le 3e match (contre la Suisse 1-1, ndlr) a été difficile, car il nous a fallu beaucoup de temps pour égaliser. Ce qui fait qu'on a eu à gérer trois situations bien différentes dans cette phase de poules. On est bien préparé pour la phase à élimination directe", a-t-il insisté.