L'Allemand Jamal Musiala premier homme du match de l'Euro, après son but contre l'Écosse

Jamal Musiala a été homme du match d'Allemagne-Écosse (5-1), match d'ouverture de l'Euro 2024, disputé vendredi à Munich. Le prodige du Bayern Munich, âgé de 21 ans, a inscrit le 2e but de l'Allemagne et a participé à l'action qui a amené le 4e.

"Je pense que nous ne pouvions pas prendre un meilleur départ", a réagi Jamal Musiala après la rencontre. "Nous voulions bien commencer le tournoi et c'est ce que nous avons fait. Le but à la fin fait un peu mal, parce que sinon ce serait un dix sur dix, mais c'est notre premier pas. Nous avions un bon plan. Nous avons confiance en notre entraîneur et en notre tactique. Nous avons tout donné sur le terrain. Nous avons mis de l'intensité. Nous avons tellement de qualité sur le terrain et quand nous sommes bien dans le 'flow', cela se passe facilement."

L'homme du match est déterminé par un panel d'experts nommés par l'UEFA, avec des anciens joueurs et entraîneurs.