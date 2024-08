L'ancien entraîneur du Club Bruges Christoph Daum est décédé des suites d'un cancer

L'Allemand a travaillé dans plusieurs clubs dans son pays et en Turquie, ainsi qu'en Autriche et en Belgique, où il a entraîné le Club Bruges durant 31 matches pendant la saison 2011-2012. Sous sa direction, l'équipe brugeoise avait terminé à la deuxième place finale du championnat pour la première fois en sept ans. L'Allemand avait quitté son poste à la fin de cette saison-là pour des raisons familiales.

Christoph Daum a été champion de Bundesliga avec le VfB Stuttgart et a remporté des titres en Turquie avec Besiktas et Fenerbahçe. Il a également été champion d'Autriche avec l'Austria Vienne et a occupé le poste de sélectionneur national de la Roumanie entre 2016 et 2017. Il s'agissait de sa dernière mission en tant qu'entraîneur. L'homme avait ensuite annoncé en 2022 être atteint d'un cancer du poumon et s'était retiré de la vie publique.