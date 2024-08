L'Antwerp tient son premier succès à domicile: 6-1 face à Saint-Trond

L'Antwerp a décroché son premier succès à domicile en dominant Saint-Trond 6-1 lors de la troisième journée de championnat. Tjaronn Chery (4e), Mahamadou Doumbia (39e), Jacob Ondrejka (56e, 65e, 82e) et Anthony Valencia (68e) ont propulsé les Anversois à la 4e place (6 points). Battus à trois reprises, les Canaris sont derniers.

Malgré la défaite face à Anderlecht, Jonas De Roeck a reconduit son onze de départ. Chez les Canaris, Christian Lattanzio a titularisé pour la première fois le défenseur Shogo Taniguchi, l'attaquant Adriano Bertaccini et les Japonais Joel Fujita et Rihito Yamamoto à peine rentrés des Jeux Olympiques. Ces changements n'ont pas empêché l'Antwerp de démarrer en trombe grâce à Chery sur un centre de Vincent Janssen (4e, 1-0). Remuant, le Surinamien a tenté de profiter des hésitations de la défense trudonnaire sans se montrer dangereux mis à part sur un tir bloqué in extremis (18e).

Grâce à sa ligne médiane plus efficace par rapport aux deux autres sorties, Saint-Trond a manqué l'égalisation à plusieurs reprises par Ryotaro Ito (24e), Yamamoto (27e), Ryoya Ogawa (30e) et Kahveh Zahiroleslam (37e). Alors qu'il n'avait rien montré pendant vingt minutes, l'Antwerp a doublé la marque grâce à une gaffe de Jo Coppens, qui a laissé filer entre ses mains un tir à distance de Doumbia (39e, 2-0).