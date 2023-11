L'Antwerp, vaincu à Porto , est éliminé de la Ligue des Champions

Compacts dans les premières minutes de la partie, les Anversois se sont même créé la première occasion. Sur une erreur de la défense portugaise, George Ilenikhena a transmis le ballon à Michel Balikwisha, qui n'a pas cadré sa tentative (8e). Porto a peiné à se montrer dangereux avant une erreur de Senne Lammens, qui a donné lieu à une frappe de Mehdi Taremi (25e) arrêtée par le gardien. Sur une bousculade de Gyrano Kerk dans la surface, les Dragons ont obtenu un pénalty, converti par le Brésilien Evanilson (32e).

En seconde période, les Anversois ont dû terminer le match à 10 après l'expulsion de Jurgen Ekkelenkamp et un tacle dangereux sur Zaidu Zaidu (52e). Les occasions ont été rares ensuite et seul Evanilson est parvenu à alerter Lammens (73e). Dans les derniers instants, Arbnor Muja, lancé seul en contre, aurait pu renverser le match mais sa frappe a fui le cadre (89e). L'expérimenté Pepe a finalement inscrit un second but (90e+1) reprenant un centre de la tête et tuant les derniers espoirs anversois.