L'attaquant de La Gantoise Tarik Tissoudali choisit le PAOK et la Grèce

Après trois ans et demi à la Gantoise, Tarik Tissoudali a tiré sa révérence au club gantois. L'attaquant marocain a choisi le projet du champion de Grèce, le PAOK Salonique, qui lui a offert un contrat de deux saisons, avec une option pour une saison supplémentaire. Les deux clubs ont officialisé la nouvelle dimanche.

Tissoudali, 31 ans, avait quitté, en février 2021, le Beerschot pour la Gantoise. Avec les Buffalos, l'attaquant marocain avait remporté en 2022 la Coupe de Belgique et atteint les quarts de finale de la Conference League en 2023. Tissoudali a joué un total de 135 rencontres pour les Gantois, pour 56 buts et 28 passes décisives. Avant son passage au Beerschot, l'international marocain (14 sélections) a joué pour les clubs néerlandais du SV Argon, Sparta Nijkerk, Telstar SC Cambuur, VVV-Venlo et De Graafschap, ainsi que pour le club français du Havre.

La PAOK a remporté la saison dernière son quatrième titre de champion de Grèce. Les Grecs ont également atteint les quarts de finale de la Conference League, éliminés par le Club de Bruges. Tissoudali rejoint au PAOK d'anciennes têtes connues du championnat belge comme William Troost-Ekong (ex-La Gantoise), Giannis Kanstantelias (ex-Eupen) et Ally Samatta (ex-Genk et Antwerp).